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Над Кримом буде прапор України: Порошенко розлютив росіян потужним посланням

11.9тЧитати новину російською

Президент України Петро Порошенко заявив у своєму Twitter, що Севастополь - це українське місто.

Це твердження викликало безліч негативних коментарів з боку громадян Росії, яка анексувала Крим.

"Славний нащадок давнього Херсонеса, героїчний Севастополь - це українське місто. Не сумніваюся, що над Севастополем буде піднято український прапор і лунатиме український гімн", - написав Порошенко.

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Запис він супроводив хештегом # КримЦеУкраїна.

Коментарі росіян під відповідною новиною на RT:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Петро Порошенко заявив, що Росія напала на Україну, тому що громадянам країни неприйнятна сама думка залишатися в рамках Радянського Союзу і Російської Імперії.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "Обозреватель".

Тема
анексія Криму
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
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Де Юрій
Де Юрій
У кацапні істерія)
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Петров Игорь
Петров Игорь
Де Юрій, от смеха у нас истерика, а вот у хохлоты от горя истерика. Был в их составе Крым, мировая жемчужина), а из-за тупости и жадности бесплатно его лишились.
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Овечкин Василий
Овечкин Василий
В названии статьи опечатка: не "разозлил", а НАСМЕШИЛ!
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Овечкин Василий
Овечкин Василий
Украинский флаг, Пан Дякуло, даже твои правнуки над Крымом не увидят, а вот российский флаг в Одессе и Харькове году в 2019-2020 сам увидишь!
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2
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