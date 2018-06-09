Над Кримом буде прапор України: Порошенко розлютив росіян потужним посланням

Президент України Петро Порошенко заявив у своєму Twitter, що Севастополь - це українське місто.

Це твердження викликало безліч негативних коментарів з боку громадян Росії, яка анексувала Крим.

"Славний нащадок давнього Херсонеса, героїчний Севастополь - це українське місто. Не сумніваюся, що над Севастополем буде піднято український прапор і лунатиме український гімн", - написав Порошенко.

Запис він супроводив хештегом # КримЦеУкраїна.

Славний нащадок стародавнього Херсонесу, героїчний Севастополь - це українське місто.



Не маю жодних сумніву, что над Севастополем замайорів український прапор та лунатіме український гімн! # КрімЦеУкраїна #CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/EeJb5CRa9N - Петро Порошенко (@poroshenko) 9 червня 2018 р

Коментарі росіян під відповідною новиною на RT:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Петро Порошенко заявив, що Росія напала на Україну, тому що громадянам країни неприйнятна сама думка залишатися в рамках Радянського Союзу і Російської Імперії.