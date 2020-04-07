Головна Новини
7 квітня • оновлено в 13:28
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Блоги - Політика

Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Журналіст і військовий експерт Всі статті автора

Началась необъявленная война Коломойского с Зеленским

1.6т
Читати матеріал російською

Сегодня сериал "Слуга народа" превратился в грандиозную политическую драму - сегодня началась необъявленная война Игоря Коломойского с Владимиром Зеленским.

Хотя, как можно вести войну с тем, кто возвел Владимира Зеленского на президентское кресло и кто до сих пор является главным источником доходов "95 квартала"? Зеленскому придется начать войну, прежде всего, против самого себя. И воевать тут надо без улыбочек - а вот так жестко, с двумя автоматами в руках, по-настоящему.

Накануне внеочередной сессии парламента "Слуги народа" подали на данный момент уже почти 16 тысяч поправок к закону о запрете возвращать деньги "Привата" Игорю Коломойскому - и это означает, что принятие законопроекта на внеочередной сессии не состоится. Голосовать надо каждую правку по отдельности, тысячу за тысячей, день за днем, пакетом правки отклонить нельзя, а чтобы отвлечь авторов правок от продолжения их "творчества", их разве что надо задерживать. А без этого закона МВФ не даст ни цента и разваленная финансовая система государства просто схлопнется вместе со всей экономикой, сбережениями граждан, властью и всем ее рейтингом и карьерой Владимира Зеленского вообще.

Отступать Коломойскому некуда. Такое открытое противодействие законопроекту во втором чтении после принятия его в первом, объясняется одним - "Приватбанк" подал иск против Коломойского и его команды на 5,5 миллиардов долларов. Это означает, в случае победы, что забрать у Коломойского на Западе смогут вообще все. Принятие закона усиливает иск. Не принятие закона делает иск не состоятельным. Совершенно очевидно, что иск "Приватбанка" согласован с МВФ и правительством США, и если Коломойский не окажет сопротивления и проиграет - его активы на Западе могут быть полностью конфискованы "Приватбанком", и американцы нацелены именно на этот вариант.

Началась необъявленная война Коломойского с Зеленским

Варианты у Владимира Зеленского такие:

1. Продлевать внеочередные заседания и рассмотреть 16 тысяч правок, и это означает, что рассмотрение затянется даже при супербыстрых темпах голосования на пару недель. Но есть ключевой вопрос - при этом надо уговорить депутатов Коломойского не подавать новые правки.

2. Сразу договориться с Коломойским, и попытаться разменять "Приват" на другие сферы, где Зеленский дает работать и зарабатывать Коломойскому - энергетика. Но компенсировать иск "Приватбанка" это не поможет, это нельзя как-то разрулить. Кроме того, следующим шагом американцы могут попытаться сбить Коломойского с "Центрэнерго". Чтобы договориться с Коломойским надо отозвать иск "Приватбанка", но МВФ не позволит это сделать. Надежного варианта для кулуарных компромиссов нет - только временный, связанный с огромными репутационными рисками.

3. Разорвать отношения с Коломойским и расколоть фракцию. Начать голосовать и не принимать новые правки, закрыть глаза на все. Получить обвинения, иски, информационную войну, но продавить свое решение лично. Это означает для президента Зеленского - стать врагами на всю жизнь с тем, кто лучше всех знает структуру бизнеса Зеленского, и владеет максимальным объемом компромата.

Что ж, время взаимовыгодных компромиссов прошло. Президент должен брать ответственность за страну на себя даже под угрозой полного обнуления своего рейтинга. Да, и делать всю грязную работу придется своими руками - такова цена "стратегии новых лиц" - то есть не опытных и случайных в политике людей без профессиональных навыков, которых президент назначил руководить почти повсюду. Так что сам, все сам.

Потому что именно сейчас будет ясно - стал все-таки Владимир Зеленский президентом страны, или уже нет.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Юрій Бутусов Юрій Бутусов
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Юрия Бутусова
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Тарасенко Олег
Тарасенко Олег
Шут попёр против хозяина? Нонсенс!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Політика

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 1462.

    Вилікувалися: 28. Померли: 45.

  • У світі захворіли понад 1,3 мільйона осіб, загинули – більше 70 тисяч.

  • У МОЗ розповіли, коли може закінчитися карантин в Україні.

  • Медики назвали провісник швидкої смерті при коронавірусі.

  • Швеція відмовилася від карантину: школи і дитячі садки відкриті, а місцеві жителі ходять у ресторани.

Новини політики

Топпублікації

Топблоги