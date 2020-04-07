Сегодня сериал "Слуга народа" превратился в грандиозную политическую драму - сегодня началась необъявленная война Игоря Коломойского с Владимиром Зеленским.

Хотя, как можно вести войну с тем, кто возвел Владимира Зеленского на президентское кресло и кто до сих пор является главным источником доходов "95 квартала"? Зеленскому придется начать войну, прежде всего, против самого себя. И воевать тут надо без улыбочек - а вот так жестко, с двумя автоматами в руках, по-настоящему.

Накануне внеочередной сессии парламента "Слуги народа" подали на данный момент уже почти 16 тысяч поправок к закону о запрете возвращать деньги "Привата" Игорю Коломойскому - и это означает, что принятие законопроекта на внеочередной сессии не состоится. Голосовать надо каждую правку по отдельности, тысячу за тысячей, день за днем, пакетом правки отклонить нельзя, а чтобы отвлечь авторов правок от продолжения их "творчества", их разве что надо задерживать. А без этого закона МВФ не даст ни цента и разваленная финансовая система государства просто схлопнется вместе со всей экономикой, сбережениями граждан, властью и всем ее рейтингом и карьерой Владимира Зеленского вообще.

Отступать Коломойскому некуда. Такое открытое противодействие законопроекту во втором чтении после принятия его в первом, объясняется одним - "Приватбанк" подал иск против Коломойского и его команды на 5,5 миллиардов долларов. Это означает, в случае победы, что забрать у Коломойского на Западе смогут вообще все. Принятие закона усиливает иск. Не принятие закона делает иск не состоятельным. Совершенно очевидно, что иск "Приватбанка" согласован с МВФ и правительством США, и если Коломойский не окажет сопротивления и проиграет - его активы на Западе могут быть полностью конфискованы "Приватбанком", и американцы нацелены именно на этот вариант.

Варианты у Владимира Зеленского такие:

1. Продлевать внеочередные заседания и рассмотреть 16 тысяч правок, и это означает, что рассмотрение затянется даже при супербыстрых темпах голосования на пару недель. Но есть ключевой вопрос - при этом надо уговорить депутатов Коломойского не подавать новые правки.

2. Сразу договориться с Коломойским, и попытаться разменять "Приват" на другие сферы, где Зеленский дает работать и зарабатывать Коломойскому - энергетика. Но компенсировать иск "Приватбанка" это не поможет, это нельзя как-то разрулить. Кроме того, следующим шагом американцы могут попытаться сбить Коломойского с "Центрэнерго". Чтобы договориться с Коломойским надо отозвать иск "Приватбанка", но МВФ не позволит это сделать. Надежного варианта для кулуарных компромиссов нет - только временный, связанный с огромными репутационными рисками.

3. Разорвать отношения с Коломойским и расколоть фракцию. Начать голосовать и не принимать новые правки, закрыть глаза на все. Получить обвинения, иски, информационную войну, но продавить свое решение лично. Это означает для президента Зеленского - стать врагами на всю жизнь с тем, кто лучше всех знает структуру бизнеса Зеленского, и владеет максимальным объемом компромата.

Что ж, время взаимовыгодных компромиссов прошло. Президент должен брать ответственность за страну на себя даже под угрозой полного обнуления своего рейтинга. Да, и делать всю грязную работу придется своими руками - такова цена "стратегии новых лиц" - то есть не опытных и случайных в политике людей без профессиональных навыков, которых президент назначил руководить почти повсюду. Так что сам, все сам.

Потому что именно сейчас будет ясно - стал все-таки Владимир Зеленский президентом страны, или уже нет.

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