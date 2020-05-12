НАБУ закрило провадження проти ексзаступника міністра Гримчака

Національне антикорупційне бюро України закрило одне кримінальне провадження щодо колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій України Юрія Гримчака.

Про це він сам написав на своїй сторінці у Facebook, зазначивши, що детальний звіт опублікує, щойно його адвокати отримають весь пакет документів.

"Оскільки сьогодні день хороших новин, ще повідомлю на своїй сторінці, що провадження, зареєстроване НАБУ проти мене за статтею 366 Кримінального кодексу України, закрите за відсутністю складу злочину", – зазначив Гримчак.

Юрій Гримчак "Цензор.НЕТ"

Однак в НАБУ уточнили, що мова йде про закриття лише одного провадження стосовно ексзаступника міністра. Що стосується іншого, він все ж постане перед судом.

"Ексзаступник міністра з питань ТОТ як і раніше має статус підозрюваного у шахрайстві та підбурюванні до надання неправомірної вигоди. На початку квітня НАБУ завершило розслідування за цим фактом, наразі сторона захисту ознайомлюється з матеріалами справи, після чого її скерують до суду, а сам експосадовець опиниться на лаві підсудних", – пояснили на сторінці відомства у Facebook.

Разом з тим, детективи уточнили, що перевіряли й вчинення іншого можливого зловживання з боку Гримчака: внесення недостовірних відомостей до е-декларацій. Це кримінальне провадження відкрили у листопаді 2019 року на підставі висновку НАЗК за результатами повної перевірки декларації заступника міністра за 2016 рік.

"У межах розслідування детективи не встановили у діях особи умислу на внесення завідомо недостовірних відомостей, відтак справу закрили", – зазначили у НАБУ.

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