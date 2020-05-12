НАБУ закрило провадження проти ексзаступника міністра Гримчака

Національне антикорупційне бюро України закрило кримінальне провадження щодо колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій України Юрія Гримчака.
Про це він сам написав на своїй сторінці у Facebook, зазначивши, що детальний звіт опублікує, щойно його адвокати отримають весь пакет документів.
Юрій Гримчак
"Цензор.НЕТ"
"Оскільки сьогодні день хороших новин, ще повідомлю на своїй сторінці, що провадження, зареєстроване НАБУ проти мене за статтею 366 Кримінального кодексу України, закрите за відсутністю складу злочину", – зазначив Гримчак.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
14 серпня представники СБУ разом із НАБУ та ГПУ затримали Гримчака.
Разом із Гримчаком був затриманий його помічник, який є братом дружини ексчиновника Юлії. Його ім'я – Ігор Овдієнко.
Журналіст Володимир Бойко запевнив, що для затримання Гримчака була вчинена фальсифікація.
У ГПУ заявляли, що підозрювані вимагали хабар розміром $1,1 млн за обіцянку забезпечити вплив на суддів ВСУ щодо винесення рішення на користь зацікавленої особи, а також за вчинення впливу на відповідних посадових осіб Мінкультури та КМДА.
Адвокатка Гримчака Тетяна Матяш заявила, що передання хабаря не була зафіксована, а замість 480 тис. доларів у нього нібито вилучили пів мільйона календариків.
20 грудня Вищий антикорупційний суд залишив чинним арешт колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і ВПЛ України Юрія Гримчака, зменшивши суму застави втричі.
30 січня Гримчака звільнили з-під варти під домашній арешт.
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