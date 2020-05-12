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12 травня • оновлено в 11:06
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НАБУ закрило провадження проти ексзаступника міністра Гримчака

3.5т
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Національне антикорупційне бюро України закрило кримінальне провадження щодо колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій України Юрія Гримчака.

Про це він сам написав на своїй сторінці у Facebook, зазначивши, що детальний звіт опублікує, щойно його адвокати отримають весь пакет документів.

Юрій Гримчак

Юрій Гримчак

"Цензор.НЕТ"

"Оскільки сьогодні день хороших новин, ще повідомлю на своїй сторінці, що провадження, зареєстроване НАБУ проти мене за статтею 366 Кримінального кодексу України, закрите за відсутністю складу злочину", – зазначив Гримчак.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Затримання Гримчака
Особа
Юрій Гримчак
Місце
Україна
Тег
Національне антикорупційне бюро України
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Когда снимут Сытника и вообще сообщат об эффективности Набу? Или им дали право прослушки, чтобы они всё услышанное сливали в посольство США?
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