НАБУ закрило провадження проти ексзаступника міністра Гримчака

Національне антикорупційне бюро України закрило кримінальне провадження щодо колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій України Юрія Гримчака.

Про це він сам написав на своїй сторінці у Facebook, зазначивши, що детальний звіт опублікує, щойно його адвокати отримають весь пакет документів.

Юрій Гримчак "Цензор.НЕТ"

"Оскільки сьогодні день хороших новин, ще повідомлю на своїй сторінці, що провадження, зареєстроване НАБУ проти мене за статтею 366 Кримінального кодексу України, закрите за відсутністю складу злочину", – зазначив Гримчак.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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