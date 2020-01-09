НАБУ відкрило провадження проти Баканова: у чому звинувачує

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження проти глави Служби безпеки України Івана Баканова. Йдеться про можливе зловживання владою та ряд інших кримінальних правопорушень.

Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит Українських Новин. Агентство просило інформацію, чи внесло бюро відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань і відкрило справу, на що отримало позитивну відповідь.

"Матеріали зазначеного кримінального провадження направлені процесуальному керівнику – прокурору Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для вивчення, визначення підслідності та визначення органу досудового розслідування, який буде проводити досудове розслідування в зазначеному кримінальному провадженні", – сказано у відповіді.

Іван Баканов rg.ru

Раніше в суд надійшла скарга від громадянина, який повідомив, що в діях Баканова і в.о. начальника Головного слідчого управління СБУ міститься склад кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди), ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень), ч. 2 ст. 256 (сприяння ОПГ), ч. 1 ст. 396 (приховування злочину), ч. 3 ст. 382 (невиконання рішення суду), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та інші протиправні факти.

Таким чином, НАБУ відкрило справу за вказаною заявою і буде розслідувати можливі зловживання глави СБУ.

Українські Новини

Українські Новини

Як писав OBOZREVATEL, главу Служби безпеки України Івана Баканова в середу, 8 січня, засікли на відомому французькому гірськолижному курорті Куршевель.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!