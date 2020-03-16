Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження за фактом політичного переслідування п‘ятого президента Петра Порошенка.

Про це повідомив журналістам його адвокат Ілля Новіков. За його словами, НАБУ буде розслідувати, зокрема, так звані плівки Труби, які доводять замовний характер численних кримінальних проваджень, що їх "наплодило" відомство під керівництвом ексдиректора ДБР.

"Заява була подана ще влітку минулого року щодо дій Труби та інших співробітників ДБР. Ми предметно ставимо питання про те, що НАБУ має в своїй компетенції оцінити їхні дії. Ми знаємо слова, які говорилися в кабінеті Труби, ми знаємо, що за цими словами стоять реальні дії, що слідчі фактично виконували ті інструкції, ті завдання з політичного переслідування Петра Порошенка, які їм ставилися", – зазначив Новіков.

НАБУ відкрило кримінальне провадження через політичні переслідування Порошенка

"Сьогодні ми починаємо діалог з НАБУ, і я сподіваюся, що цей діалог буде продуктивним і результативним. І розраховуємо, що всі люди, які так чи інакше зловживали своїм впливом, понесуть законну відповідальність", – повідомив він.

Зі свого боку адвокат Ігор Головань додав, що державні органи дуже неохоче реагують на розслідування інформації, яку викрили записи із кабінету Романа Труби.

"Наші дії спрямовані на те, щоб не дати уникнути розслідування тих фактів, про які ми знаємо з так званих записів із кабінету Труби. Ми знаємо, що не було ентузіазму у державних органів розслідувати ці питання. Не було у них бажання допитувати імовірних учасників цих розмов у кабінеті Труби, що свідчило про системну організацію з високих владних кабінетів, зокрема й із кабінетів у Офісі президента, політичних переслідувань Петра Порошенка і його політичної сили. Але ми зараз просуваємося вперед в напрямі того, щоб всі факти були розслідувані, а винні – притягнені до встановленої законом відповідальності", – наголосив Головань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження щодо ексдиректора Державного бюро розслідувань Романа Труби у зв'язку зі зловживанням ним своїм впливом.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!