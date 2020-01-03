НАБУ розпочало розслідування щодо розмов Труби: опубліковані документи

НАБУ розпочало розслідування у кримінальному провадженні щодо ймовірних розмов колишнього директора ДБР Романа Труби з чиновниками.
Витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань надійшов на адресу Адвокатського об’єднання "Головань і партнери". Про це розповів адвокат п'ятого президента України Петра Порошенка Ігор Головань у своєму блозі для "Української правди", опублікувавши відповідні документи (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
Так, детективи НАБУ розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні з попередньою правовою кваліфікацією за статтею 369-2 ч.2 ККУ (Зловживання впливом), виконуючи ухвалу Вищого антикорупційного суду від 13 грудня минуло року.
НАБУ розпочало розслідування щодо розмов Труби
Андрій Гудзенко/LIGA.net
Ще 4 грудня було спрямоване повідомлення про кримінальне правопорушення стосовно ймовірних розмов Труби зі співробітниками Офісу президента, втім, уповноважені особи НАБУ відповідні відомості до ЄРДР належним чином не внесли.
Це було оскаржено до Вищого антикорупційного суду. Вже 13 грудня ухвалою ВАКС уповноважені особи НАБУ були зобов'язані внести їх до ЄРДР та видати заявнику відповідний витяг.
Також адвокати Порошенка ініціювали цілу низку кримінальних проваджень проти Труби.
Документи щодо розслідування стосовно розмов Труби
Українська правда
Документи щодо розслідування стосовно розмов Труби
Українська правда
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Труба заявив, що в його кабінеті були знайдені прослуховувальні пристрої.
У мережу злили записи розмов у кабінеті Труби.
Труба запанікував, запевнивши, що плівки – фейк.
Президент України Володимир Зеленський не зміг пояснити скандал з ДБР, запевнивши, що нічого не знає про записи.
В ефірі "Свободи слова" Труба уникнув відповіді, чи був його голос на плівках із записами розмов у ДБР.
27 листопада Труба розповів подробиці про прослуховування, яке виявили у вересні в його кабінеті.
Близький соратник Труби Ігор Щербина нібито намагався продати закриття справи в ДБР за 150 тисяч доларів.
Верховна Рада 3 грудня проголосувала за відставку Труби з посади керівника ДБР.
Також з'ясувалося, що Труба міг втручатися в перебіг проваджень, які стосуються Порошенка.
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