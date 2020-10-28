НАБУ – про рішення щодо декларування: КС захищає окремих суддів

У Національному антикорупційному бюро України назвали "політичним" рішення Конституційного Суду про те, що кримінальна відповідальність за недостовірне декларування є неконституційною.

Як повідомляється на сторінці відомства у Facebook, таким способом КС нібито має намір захистити окремих суддів, чиє недостовірне декларування досліджується в кримінальних провадженнях.

"Рішення Конституційного Суду України, яким скасовано кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, є політичним. Таким способом КС України не тільки легітимізує наміри політиків і чиновників приховати від суспільства незаконно набуте майно, але й захищає інтереси окремих суддів КСУ, чиє недостовірне декларування досліджується в межах кримінальних проваджень", – зазначили в НАБУ.

У бюро наголосили, що через рішення КС в Україні тепер ніхто не контролюватиме і не матиме права запитувати дані про статки суддів, джерело їхнього походження, а також притягати до відповідальності за розбіжність.

"Це не витримує жодної критики, ані з етичного, ані з правового погляду. Адже остаточне рішення в разі виявлених порушень суддями законодавства сфера запобігання корупції є виключною прерогативою судів, а не НАЗК або НАБУ. Тому висновки КСУ про нібито порушення незалежності суддів за нинішнього законодавства про запобігання корупції безпідставні", – пояснили у відомстві.

У НАБУ зазначили, що станом на 27 жовтня в роботі було 110 кримінальних проваджень, у межах яких детективи досліджують близько 180 фактів умисного внесення чиновниками недостовірних даних у декларації.

"7 особам, серед яких троє колишніх народних депутатів, повідомлено про підозру. 34 справи надіслано до суду. Стосовно 13 осіб є рішення суду (6 вироків щодо 7 осіб справи закрито за нереабілітуючими підставами). Через рішення КСУ всі ці справи повинні бути закриті. Отже, посадові особи, викриті в зловживаннях, уникнуть відповідальності", – підсумували в НАБУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Конституційний Суд України визнав неконституційною статтю 366-1 КК, яка передбачає покарання за недостовірне декларування.

Національне агентство з питань запобігання корупції після цього закрило реєстр електронних декларацій.