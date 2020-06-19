НАБУ оголосило про підозру Омеляну: що закидають

Політика 13:28, 19.06.2020 Оновлено: 13:36, 19.06.2020

Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру колишньому міністру інфраструктури Володимиру Омеляну.

Як повідомляється на офіційному сайті НАБУ, Омелян підозрюється у вчиненні незаконних дій, через які державний бюджет недоотримав 30,5 млн грн.

"Дії екстоппосадовця кваліфіковано за ч.2 ст.211 Кримінального кодексу України ("видання службовою особою нормативно-правового акту, що зменшує надходження бюджету всупереч закону, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти в особливо великих розмірах")", – йдеться в повідомленні.

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