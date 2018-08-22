Сьогодні Солом’янський суд м. Києва підтвердив своїм рішенням, що детективи НАБУ незаконно закривають справи, щоб не розслідувати злочини своїх же колег.

Парадокс, що згідно чинного законодавства, детективи НАБУ "розслідують" злочини своїх колег.

По злочинах, вчинених проти мене детективами НАБУ і прокурорами САП, було відкрито 5 кримінальних проваджень.

Однак детектив, який має об’єктивно розслідувати злочини своїх колег, вже двічі закривав справи із відверто надуманими поясненнями.

І вже вдруге суд скасовує незаконні рішення працівників Національного антикорупційного бюро. Тепер досудове розслідування має бути відновлене і проведене повноцінно.

Маю великі сумніви, що це рішення суду змусить детективів і прокурорів відповідально поставитися до своїх обов’язків і припинити порушувати закони.

Потрібно змінювати підслідність.

Подвійні стандарти, маніпуляції фактами і фабрикування надуманих справ вже є професійними навичками деяких працівників антикорупційного бюро.

Я і мої захисники будемо наполягати, щоб по злочинах детективів і прокурорів відбулося повноцінне розслідування.