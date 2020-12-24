НАБУ назвало незаконним передання справи Татарова в СБУ

Національне антикорупційне бюро назвало незаконним передання провадження стосовно заступника голови Офісу президента України Олега Татарова з НАБУ в Службу безпеки.

Відповідну заяву 24 грудня опублікувала пресслужба НАБУ. Відзначається, що це рішення було ухвалено вночі в таємниці й без консультацій із НАБУ й САП.

Відповідна позначка в Єдиному реєстрі досудових розслідувань була зроблена о 23:42.

"Закон забороняє передавати справи, в яких досліджуються злочини, підслідні НАБУ, в інші органи досудового розслідування. Отже, Офіс генерального прокурора свідомо ухвалив незаконне рішення, яке грубо суперечить вимогам Кримінально-процесуального кодексу України", – підкреслили в НАБУ.

У повідомленні говориться, що 24 грудня Вищий антикорупційний суд України повинен обрати Татарову запобіжний захід. З огляду на його ключову роль в корупційній схемі, слідство клопотало про утримання під вартою з альтернативою застави в 10 млн грн. У НАБУ вважають, що справу передали в СБУ, щоб унеможливити обрання запобіжного заходу, довівши цей факт до відома прокурорів САП о дев'ятій ранку.

"Тому, замість захисту інтересів держави, яка зазнала збитків через дії підозрюваного, ОГП фактично встав на його особистий захист. Такі дії повністю дискредитують орган державної влади, чия діяльність має ґрунтуватися на верховенстві права, законності і справедливості, неупередженості та об'єктивності. Всім цим ОГП знехтував заради захисту чиновника, підозрюваного в корупції", – відзначили в НАБУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Офіс генерального прокурора передав провадження щодо заступника голови Офісу президента Олег Татарова з Національного антикорупційного бюро в Службу безпеки України.