"Запастися терпінням!" Політолог розповів, як закінчити війну з Росією

Росії та Україні буде важко зійтися на компромісі у питанні миру на Донбасі, поки російським президентом є Володимир Путін.

Таку думку в ефірі програми "Євроінтегратори" на Oboz.TV висловив політичний експерт Олексій Мінаков. На його думку, Україна має бути готовою до тривалого протистояння (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Він зазначив що в питанні війни в Україні є дві протилежні сторони, інтереси яких не перетинаються.

"Росія хоче одного, ми – іншого. Тут важко зійтися посередині і до чогось компромісного домовитися. Принаймні, поки там є президент Путін і ця імперська ідеологія Кремля. Зараз важливо говорити про якісь компроміси і треба налаштовуватися на тривалий конфлікт . Це не означає, що ми військовим шляхом будемо відвойовувати. Ні, ми просто займаємо глуху оборону, заморожуємо конфлікт", – зазначив Мінаков.

Олексій Мінаков

На переконання експерта, треба налаштовуватися на військову оборону, на оборону в економічній сфері, на зменшення залежності від Російської Федерації, щоб вона не могла нас, як зараз, шантажувати, наприклад, транзитом газу.

"Ми зменшуємо також вплив російської пропаганди. Тобто по всіх сферах зменшуємо вплив Росії, як агресора, і чекаємо на свій момент, свій шанс. Як свого часу чекала Східна Німеччина, яка через півстоліття возз'єдналася із Західною Німеччиною. Тобто були випадки в історії , коли дійсно закінчувався конфлікт. Але для цього треба запастися терпінням", – розповів Мінаков.

Він нагадав досвід Кіпру і зазначив, що, незважаючи на довготривалий конфлікт, можна все одно демонструвати швидкий економічний розвиток.

"Навіть маючи окуповану територію у своїй країні, вступати до Європейського Союзу, як це зробив Кіпр. Це не заважає нам інтегруватися у Європейський Союз, незважаючи на цю окупацію Донбасу", – сказав експерт.

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський вступив у перепалку з озброєними людьми у військовій формі у місті Золоте на Донбасі, де мало відбутися розведення військ.

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