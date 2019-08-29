"Набір дій": Кремль виставив безглуздий ультиматум Україні

Російський Кремль виставив безглуздий ультиматум Україні. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що нова українська влада нібито має вплинути на "нормалізацію двосторонніх відносин".

Як написали "Известия", про це Пєсков сказав у ході брифінгу у четвер, 29 серпня.

"Перш за все зафіксований на папері набір дій – Мінські угоди", – додав він.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков

Пєсков зазначив, що у Кремлі "з великою цікавістю" спостерігають за перезавантаженням влади в Україні, однак судити про те, що відбувається, "можна буде тільки зважаючи на конкретні справи".

"Є конкретні справи: звільнення Вишинського, це ми вітаємо. Будемо чекати на інші", — сказав Пєсков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські найманці на окупованому Донбасі неодноразово порушували Мінські угоди. На початку серпня терористи не прибрали блокпост і не виконали частину Мінських угод із розведення сил у Станиці Луганській (Луганська область). Вони використовували ситуацію, щоби провести розвідку на підконтрольній Україні території. Пізніше найманці продовжували порушувати домовленості, відмовляючись від розведення сил біля мосту. А у середу, 28 серпня, озброєні формування Російської Федерації та її найманці 14 разів порушили режим припинення вогню.

Так, апеляційний суд у Києві 28 серпня звільнив з-під варти головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського. З'явилися версії про те, що звільнення відбулося в межах обміну утримуваних осіб між Росією і Україною, можливо, його обміняють на незаконно засудженого в Росії українського журналіста Романа Сущенка.

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