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"Набір дій": Кремль виставив безглуздий ультиматум Україні

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Російський Кремль виставив безглуздий ультиматум Україні. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що нова українська влада нібито має вплинути на "нормалізацію двосторонніх відносин".

Як написали "Известия", про це Пєсков сказав у ході брифінгу у четвер, 29 серпня.

"Перш за все зафіксований на папері набір дій – Мінські угоди", – додав він.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков

Пєсков зазначив, що у Кремлі "з великою цікавістю" спостерігають за перезавантаженням влади в Україні, однак судити про те, що відбувається, "можна буде тільки зважаючи на конкретні справи".

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"Є конкретні справи: звільнення Вишинського, це ми вітаємо. Будемо чекати на інші", — сказав Пєсков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські найманці на окупованому Донбасі неодноразово порушували Мінські угоди. На початку серпня терористи не прибрали блокпост і не виконали частину Мінських угод із розведення сил у Станиці Луганській (Луганська область). Вони використовували ситуацію, щоби провести розвідку на підконтрольній Україні території. Пізніше найманці продовжували порушувати домовленості, відмовляючись від розведення сил біля мосту. А у середу, 28 серпня, озброєні формування Російської Федерації та її найманці 14 разів порушили режим припинення вогню.

Так, апеляційний суд у Києві 28 серпня звільнив з-під варти головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського. З'явилися версії про те, що звільнення відбулося в межах обміну утримуваних осіб між Росією і Україною, можливо, його обміняють на незаконно засудженого в Росії українського журналіста Романа Сущенка.

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Особа
Дмитро Пєсков
Місце
Україна
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семенов Александр
семенов Александр
"Прежде всего зафиксированный на бумаге набор действий — Минские соглашения",....Куда уж нелепее, особенно учитывая. то что и Украина и её европейские партнеры. твердят приверженности Минским соглашениям одобренным советом безопасности ООН
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Mega Death
Mega Death
Чего тут нелепого. Xoxлов тупо посылают на xyй, с они о чем то размышляют. Идите, cykи выполняйте пункты Минск-2 и дорожной карты к нему и только после этого может быть в России сочтут возможным с вами о чем то договариваться.
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Чан Джеки
Чан Джеки
Mega Death, ну я на тобя срать хотел и другой раз за отсосом неприходи гнида.
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