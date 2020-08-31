На з'їзд "слуг народу" приїде Зеленський: що вирішуватимуть

Олексій Тітофф Політика 13:14, 31.08.2020 Оновлено: 13:14, 31.08.2020

У понеділок, 31 серпня, відбудеться позачерговий з'їзд партії "Слуга народу", де представлять основних кандидатів на посади міських голів України.

Захід пройде в київському КВЦ "Парковий", повідомляє пресслужба політсили. Відзначається, що на з'їзд партії прибуде президент України Володимир Зеленський.

"На з'їзді партії "слуг народу" буде прийнято рішення про участь політсили в місцевих виборах 25 жовтня, а також представлений список кандидатів на посади мерів обласних центрів", – йдеться в повідомленні.

Додамо, що на з'їзді СН крім Зеленського очікують прибуття представників керівництва нашої держави.

На з'їзд "слуг народу" приїде Володимир Зеленський.
Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 5 вересня ЦВК України оголосила початок виборчого процесу місцевих виборів, призначених на 25 жовтня 2020 року.

Додамо, що в ЦВК відповіли, чи відбудуться вибори в прифронтових районах Донбасу.

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