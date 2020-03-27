На зібрання "слуг народу" в Києві приїхала "швидка": перші кадри

Біля місця засідання фракції "Слуга народу" 27 березня – конгрессно-виставкового центру "Парковий" у Києві – помітили швидку допомогу.

Як повідомив кореспондент OBOZREVATEL, два медики зайшли всередину будівлі.

Швидка біля місця засідання фракції "Слуга народу"

Нагадаємо, початок засідання було призначено на 19:00. На вході у депутатів перевіряли температуру. Нардепи були зобов'язані проводити збори в масках і окулярах.

Швидка біля місця засідання фракції "Слуга народу"

Швидка біля місця засідання фракції "Слуга народу"

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що народні депутати через пандемію коронавірусу розглядають варіант проведення засідання не у Верховній Раді, а на відкритому майданчику, як варіант – на стадіоні.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram