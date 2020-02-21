Друзья, получил из таможни интересую информацию о вручении подозрения о совершении преступления очередному функционеру нашей таможенной службы!

Как сообщили таможенники, за результатами работы 4 отдела БКОЗ СБУ в Житомирской области, в отношении и.о. начальника Житомирской таможни ДФС Гринчука Сергея Ивановича заведено уголовного производство по ч. 1 ст. 364 УК Украины который, злоупотребляя своим служебным положением умышлено подписал заведомо недостоверные акты приемки выполненных работ и платежные поручения, что привело к безосновательному перечислению средств в адрес ООО "Фалькон Пауэр" в сумме более 732 тыс. грн. за невыполненые работы по реконструкции межгосударственного автомобильного пункта пропуска "Майдан Копищанский".

В ходе досудебного расследования СБУ проведено ряд строительно-технических и экономических экспертиз, которыми было подтверждено сумму убытков, понесенных государственным бюджетом в результате противоправного перечисления средств коммерсантам.

Кроме того, самое интересное то, что в ходе допросов, сотрудниками СБУ установлено, что Гринчук С.И. при подписании документов на перечисление средств владел информацией об отсутствии проведенных работ по реконструкции пункта пропуска и действовал умышленно в интересах учредителя коммерческой структуры.

Вчера по данному факту следственным ТУ ГБР в г. Хмельницком Гринчуку С.И. было объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Вместе с этим, уже в понедельник планируется передать для рассмотрения в Хмельницкий горрайоного суд ходатайство об отстранении Гринчука С.И. от занимаемой должности, а также избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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