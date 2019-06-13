На Зеленського подали до суду через скасування указів Порошенка: що відомо

На президента України Володимира Зеленського подали до суду через його рішення скасувати укази попереднього глави Петра Порошенка.

Як повідомляє держпортал "Судова влада України", член Вищої ради правосуддя Андрій Василенко подав судовий позов до Касаційного адміністративного суду.

Він вимагає, щоб суд визнав протиправним і скасував указ Зеленського, яким 10 червня скасували його призначення до ВРП за квотою глави держави. Також Зеленський своїм указом скасував призначення іншого члена ВРП Михайла Ісакова.

Розглядати позов буде склад суду з п'яти суддів. Доповідачем визначений суддя Ігор Дашутін.

Крім цього, 12 червня Вища рада правосуддя опублікувала повідомлення, в якому зазначила, що Василенко й Ісаков написали заяви про надання їм відпустки без збереження заробітної плати.

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, на сайті адміністрації президента опубліковані укази Володимира Зеленського №358/2019 і №359/2019 від 10 червня про скасування указів від 13 травня 2019 року №217 і №218 "Про призначення члена Вищої ради правосуддя".

Також в Адміністрацію президента "для проведення бесід" 11 червня при запросили трьох секретарів Дисциплінарних палат Вищої ради правосуддя.

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