На Зеленського подали в суд через призначення Богдана: що тепер буде

Неурядова організація "Громадський люстраційній комітет" подав позов проти президента України Володимира Зеленського з вимогою скасувати указ про призначення юриста Андрія Богдана главою своєї Адміністрації.
Про відповідне рішення активісти повідомили на офіційній сторінці в Facebook. Вони нагадали, що новопризначений керівник АП займав посаду Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики в період з 25 лютого 2010 по 22 лютого 2014 року і не звільнився за власним бажанням за час Революції Гідності.
"Посада Глави Адміністрації Президента України "передбачена п.5 ч.1 ст.2 Закону України "Про очищення влади", як посада, щодо якої здійснюються заходи з очищення влади (люстрацію)", – підкреслили вони.
Володимир Зеленський і Андрій Богдан
Гордон
Позов розглядатиме Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду. В якості третіх осіб у справі залучаються сам Богдан, а також Міністерство юстиції України.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
21 травня Зеленський призначив свого радника з юридичних питань Андрія Богдана главою Адміністрації президента.
У ЗМІ дізналися, що через це йому дзвонив спецпредставник Держдепу з питань України Курт Волкер з рекомендацією не довіряти юристу Ігоря Коломойського посаду глави АП. Однак президент до поради прислухатися не став.
Сам Богдан заявив, що потрапив під закон про люстрацію "абсолютно несправедливо", а посаду глави Адміністрації президента вивели з нього.
Пізніше заступник глави АП Руслан Рябошапка пообіцяв, що Зеленський звільнить Богдана, якщо Конституційний суд визнає, що закон про люстрацію відповідає Конституції.
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