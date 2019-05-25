На Зеленського подали в суд через призначення Богдана: що тепер буде

Неурядова організація "Громадський люстраційній комітет" подав позов проти президента України Володимира Зеленського з вимогою скасувати указ про призначення юриста Андрія Богдана главою своєї Адміністрації.

Про відповідне рішення активісти повідомили на офіційній сторінці в Facebook. Вони нагадали, що новопризначений керівник АП займав посаду Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики в період з 25 лютого 2010 по 22 лютого 2014 року і не звільнився за власним бажанням за час Революції Гідності.

"Посада Глави Адміністрації Президента України "передбачена п.5 ч.1 ст.2 Закону України "Про очищення влади", як посада, щодо якої здійснюються заходи з очищення влади (люстрацію)", – підкреслили вони.

Володимир Зеленський і Андрій Богдан Гордон

Позов розглядатиме Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду. В якості третіх осіб у справі залучаються сам Богдан, а також Міністерство юстиції України.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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