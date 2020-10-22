На Зеленського подали до суду через опитування в день виборів

Олексій Тітофф Політика 09:08, 22.10.2020 Оновлено: 09:30, 22.10.2020

На президента Володимира Зеленського подали в суд, вимагаючи визнати протиправним оголошення про проведення всенародного опитування в день виборів, 25 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба Окружного адміністративного суду міста Києва. Відзначається, що з позовом до гаранта звернувся житель Івано-Франківської області.

"Серед інших вимог зазначеного позову – зобов'язати Володимира Зеленського утриматися від вчинення дій щодо призначення та проведення всенародного опитування громадської думки на виборчих дільницях 25 жовтня 2020 року", – зазначено в повідомленні.

Наразі судом вирішується питання відкриття провадження в адміністративній справі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Політика

Дивіться також

Порошенко про послання Зеленського: він живе у країні, де немає проблем

Для поїздки "слуг" на Донбас підготували іменну форму: це викликало гнів українців. Фото

У Кремлі заявили про здатність забезпечити Крим водою без України

Названо офіційного спонсора опитування Зеленського

Коронавірус викликав рідкісний синдром і параліч: з'явилися деталі загибелі 21-річної волонтерки в Києві