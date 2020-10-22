На Зеленського подали до суду через опитування в день виборів

На президента Володимира Зеленського подали в суд, вимагаючи визнати протиправним оголошення про проведення всенародного опитування в день виборів, 25 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба Окружного адміністративного суду міста Києва. Відзначається, що з позовом до гаранта звернувся житель Івано-Франківської області.

"Серед інших вимог зазначеного позову – зобов'язати Володимира Зеленського утриматися від вчинення дій щодо призначення та проведення всенародного опитування громадської думки на виборчих дільницях 25 жовтня 2020 року", – зазначено в повідомленні.

Наразі судом вирішується питання відкриття провадження в адміністративній справі.

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