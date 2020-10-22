На Зеленського подали до суду через опитування в день виборів
З позовом до президента звернувся житель Івано-Франківської області
Судом вирішується питання відкриття провадження в адміністративній справі
На президента Володимира Зеленського подали в суд, вимагаючи визнати протиправним оголошення про проведення всенародного опитування в день виборів, 25 жовтня.
Про це повідомляє пресслужба Окружного адміністративного суду міста Києва. Відзначається, що з позовом до гаранта звернувся житель Івано-Франківської області.
"Серед інших вимог зазначеного позову – зобов'язати Володимира Зеленського утриматися від вчинення дій щодо призначення та проведення всенародного опитування громадської думки на виборчих дільницях 25 жовтня 2020 року", – зазначено в повідомленні.
Наразі судом вирішується питання відкриття провадження в адміністративній справі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
13 жовтня Зеленський записав звернення до українців, закликавши їх прийти на виборчі дільниці для участі в місцевих виборах 25 жовтня, щоб зокрема й відповісти на п'ять важливих для суспільства питань.
В Офісі президента зазначили, що опитування не матиме юридичних наслідків, а в такий спосіб влада хоче дозволити українцям самостійно визначити свої базові очікування щодо курсу розвитку країни.
У ЗМІ оприлюднили формат, у якому буде проводитися опитування президента в день виборів. Українцям потрібно буде заповнити анкету, вийшовши з виборчої дільниці.
Дослідження показало, що 41% українців не стануть довіряти результатам опитування, яке ініціював Зеленський.
Також названо офіційного спонсора опитування Зеленського.