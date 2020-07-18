На заваді став коронавірус: у "Голосі" заявили, що пів року збиралися в опозицію

Рішення про перехід партії "Голос" в опозицію було ухвалено пів року тому, але про нього не оголосили через пандемію коронавірусу.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин. За його словами, тоді така заява виглядало б "досить непродуктивно".

Нардеп пояснив, чому його партія заявила про перехід в опозицію.

"Чому ми були змушені перейти в опозицію? Тому що нам влада обіцяла нові підходи, що в уряді не буде людей, які підозрюються в скоєнні корупційних дій. Але зараз ми бачимо, що насправді чим далі, тим більше саме таких людей потрапляє в уряд. Складається дивна ситуація, що нам обіцяли посадки корупціонерів, але не посадки в міністерські крісла", – сказав Юрчишин.

За його словами, зараз ситуація з коронавірусом стабілізувалася і партія нарешті оголосила про своє рішення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, політична партія "Голос" оголосила про перехід в опозицію до чинної влади України, пояснивши таке рішення розчаруванням у її політиці.