На засіданні ТКГ представники Росії впали в істерику – Гармаш

На переговорах Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу 2 вересня стався скандал, в якому російська сторона звинуватила представників України.

Про це повідомив в Facebook представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш. Він назвав засідання "феєричним".

"Засідання Мінської ТКГ закінчилося. Сьогодні воно було просто феєричним! Та сторона вже написала, що я зірвав переговори і намагався говорити від імені влади України. Приємно! Але писати багато немає часу, йду на ефір України 24. До речі, батьки-засновники – обидва(!) – молодці!!!", – написав Гармаш.

Один з сепаратистських Telegram-каналів повідомив, що український представник нібито намагався зірвати засідання.

"Тільки що на засіданні тристоронньої контактної групи хтось Гармаш, не маючи відповідних повноважень своєю хамською поведінкою намагався зірвати засідання ТГК. Зокрема, така спроба була зроблена, коли обговорення політичних питань прийняло невигідний для України оборот", – написав посібники терористів.

Також там зазначили, що "координаторка ТКГ від ОБСЄ мовчазно потурала такій поведінці".

В ефірі телеканалу Україна 24 Гармаш пояснив, що на засіданні ТКГ Росія намагалася показати себе посередником у конфлікті, а не учасником.

"Гризлов (голова російської делегації на переговорах – Ред.) дозволив собі кілька разів сказати, що Росія є посередником, я йому просто нагадав, що Україна не давала згоди Росії на посередництво в конфлікті між Україною і Росією. І представники ОРДЛО з Луганська і Гризлов почали задавати питання, хто ми взагалі такі, чому нам дають слово, тому що на засіданні ТКГ повинні говорити тільки члени делегацій і керівники", – розповів він.

Гармаш зазначив, що Гризлов намагався його перебивати і кричав.

"Мало того, що істерила та сторона, істерив навіть пан Гризлов, який намагався перебити мене, він кричав, врешті-решт Москва просто вимкнулася... Була оголошена дата наступного засідання ТКГ – 16 вересня. Але далі все буде залежати від Росії. Якщо вони все-таки після свого демаршу включилися і брали участь в обговоренні – думаю, що засідання відбудеться", – припустив представник України.

За його словами, "ОБСЄ дуже гідно відреагувала... і зробила зауваження, що ніхто не буде вказувати Україні, як їй формувати делегацію".

Гармаш розповів про скандал на засіданні ТКГ. Facebook Сергія Гармаша

У ОРДЛО звинуватили українців в зриві переговорів. Telegram-канал МАЙ ДНР

Як повідомляв OBOZREVATEL, на переговорах Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу Росія "по-хамськи" продавлює політичну суб'єктивізацію ОРДЛО. Про це заявив представник окремих районів Донецької та Луганської областей в ТКГ Сергій Гармаш.