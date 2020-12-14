На засіданні ТКГ обговорять звільнення полонених і нові ділянки розведення сил на Донбасі

На засіданні Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу розглянуть питання звільнення утримуваних осіб і домовленості стосовно чотирьох нових ділянок розведення сил.

Про це повідомили на сторінці у Facebook української делегації в ТКГ. Засідання відбудуться 15 і 16 грудня.

На них також обговорять проблему блокування роботи контрольно-пропускних пунктів російською стороною. Також на зустрічі збираються досягти остаточних домовленостей щодо 19-ти ділянок розмінування території на Донбасі.

Крім того, українська делегація має намір порушити питання забезпечення вільного і безперешкодного доступу спостережної місії ОБСЄ до всієї території України без винятків. Також буде розглянуто проблему допуску представників міжнародних гуманітарних організацій до утримуваних осіб.

У повідомленні уточнили, що 15 грудня відбудуться засідання підгруп – політичної, гуманітарної, економічної і безпекової. А 16 грудня пройде спільне засідання Тристоронньої групи.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, за словами спікера української делегації в ТКГ Олексія Арестовича, Україна запропонувала бойовикам обміняти полонених до Різдва, 25 грудня.

Водночас Кравчук зазначив, що робота з обміну за формулою "всіх на всіх" ведеться на різних рівнях, зокрема в Офісі президента України.

Росія і підконтрольні їй "Л/ДНР" постійно зривають обмін незаконно утримуваними особами. За останні пів року це відбувалося чотири рази.