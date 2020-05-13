На засіданні Ради в нардепа загорілася кнопка: відео НП

Під час засідання Верховної Ради України 13 травня в нардепа від фракції "Слуга народу" Максима Ткаченка загорілася кнопка на пульті для голосування.

Про це повідомили на сторінці "Правда Качури" в Telegram. Відзначається, що це трапилося саме під час голосування (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Від пульта пішов дим. У залі ВРУ розпочалася штовханина, було оголошено перерву на 30 хвилин.

На засіданні Ради в нардепа загорілася кнопка

Пізніше прийшов спеціаліст, який зайнявся ремонтом пульта.

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