На засіданні Ради в нардепа загорілася кнопка: відео НП

Вероніка Ковбасюк Політика 16:54, 13.05.2020 Оновлено: 17:05, 13.05.2020

Під час засідання Верховної Ради України 13 травня в нардепа від фракції "Слуга народу" Максима Ткаченка загорілася кнопка на пульті для голосування.

Про це повідомили на сторінці "Правда Качури" в Telegram. Відзначається, що це трапилося саме під час голосування (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Від пульта пішов дим. У залі ВРУ розпочалася штовханина, було оголошено перерву на 30 хвилин.

На засіданні Ради в нардепа загорілася кнопка

Пізніше прийшов спеціаліст, який зайнявся ремонтом пульта.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві обікрали автомобіль, яким користується народна депутатка від партії "Слуга народу" Ольга Савченко.

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Політика

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