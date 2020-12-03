На засіданні НАТО низка міністрів підтримала надання Україні членства в Альянсі, – Кулеба

Низка міністрів закордонних справ на засіданні НАТО висловили принципову підтримку в питанні надання Україні членства в Альянсі.

З такою заявою виступив глава МЗС України Дмитро Кулеба, повідомляється на сайті відомства. Він зазначив, що Київ продовжує рухатися в цьому напрямку.

"Україна в подальшому рухається до членства в Альянсі і очікує надання Плану дій щодо членства. Ряд міністрів у своїх виступах також заявили, що принципово підтримують надання Україні членства в НАТО", – підкреслив міністр закордонних справ України на засіданні НАТО, присвяченому проблемам безпеки в регіоні Чорного моря.

Кулеба зазначив, що Київ хоче більше взаємодії з Альянсом, в тому числі і більше навчань на території України.

"Істотне погіршення ситуації в регіоні Чорного моря загрожує не тільки безпосередньо причорноморських країн, а й державам Південної Європи, Близького Сходу і Північної Африки. Тому я вітаю готовність НАТО до більшого залучення в безпеку регіону Чорного моря та посилення взаємодії з Україною і Грузією", – сказав міністр.

За словами глави МЗС, участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки під керівництвом НАТО, а також проведення в Одесі запланованих на травень 2021 року спільних командно-штабних навчань Україна-НАТО "Незламна стійкість" сприятиме поглибленню взаємодії з Альянсом.

Крім того, Кулеба детально поінформував учасників засідання про мілітаризацію Росією окупованого Криму, яка несе загрозу режиму ядерного нерозповсюдження, і порушення норм міжнародного права на півострові. Зокрема, йдеться про примусовий призов українців до Збройних сил РФ.

Міністр запросив країни НАТО до участі в реалізації "Кримської платформи", яка спрямована на забезпечення безпеки в регіоні Чорного моря.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна сподівається отримати План дій щодо членства в Північноатлантичному альянсі на його наступному саміті в 2021 році.