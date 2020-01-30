Головна Новини
30 січня • оновлено в 16:18
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"На замовників вийти не вдалося": Рябошапка зробив заяву щодо розслідування справ Майдану

1.1т
Читати матеріал російською

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що останні п'ять років розслідування убивств активістів під час Революції Гідності у Києві, було організоване так, що у ГПУ не було можливості встановити замовників злочинів.

Про це він заявив у інтерв’ю "Інтерфакс-Україні". За його словами, українцям треба усвідомити, що те, як проводилося слідство, на жаль, не дало суспільству відповіді на ключові запитання.

"До якості проведення слідства у нас виникають величезні питання. Частина матеріалів просто зникла, за іншими моментами слідство просто саботувалося", – сказав Рябошапка.

"На замовників вийти не вдалося": Рябошапка зробив заяву щодо розслідування справ Майдану

"Проблема в тому, що слідство досі було так організоване, що не вдалося вийти на цих керівників або замовників. Тому ми бачимо справи переважно за рядовими виконавцями, міліціонерами, суддями або прокурорами, а власне доказів того, хто був замовником, хто приймав ці рішення, ми поки що суспільству надати не можемо", – зазначив Генеральний прокурор.

Рябошапка водночас висловив сподівання, що передання справ на розслідування у ДБР дасть результати, зокрема щодо встановлення замовників. Також він заявив, що видача бійців спецпідрозділу "Беркут" російській стороні в рамках обміну не перешкоджає розслідуванню "майданівських справ". Генпрокурор назвав їх не ключовими в цих справах.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Євромайдан" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Гліб Іванов
Тема
Євромайдан
Особа
Руслан Рябошапка
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
13
15
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
9
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Федоров Федор
Федоров Федор
Как рябая шапка может на себе подобных выйти?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини політики

Топпублікації

Топблоги