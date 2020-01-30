"На замовників вийти не вдалося": Рябошапка зробив заяву щодо розслідування справ Майдану

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що останні п'ять років розслідування убивств активістів під час Революції Гідності у Києві, було організоване так, що у ГПУ не було можливості встановити замовників злочинів.

Про це він заявив у інтерв’ю "Інтерфакс-Україні". За його словами, українцям треба усвідомити, що те, як проводилося слідство, на жаль, не дало суспільству відповіді на ключові запитання.

"До якості проведення слідства у нас виникають величезні питання. Частина матеріалів просто зникла, за іншими моментами слідство просто саботувалося", – сказав Рябошапка.

"Проблема в тому, що слідство досі було так організоване, що не вдалося вийти на цих керівників або замовників. Тому ми бачимо справи переважно за рядовими виконавцями, міліціонерами, суддями або прокурорами, а власне доказів того, хто був замовником, хто приймав ці рішення, ми поки що суспільству надати не можемо", – зазначив Генеральний прокурор.

Рябошапка водночас висловив сподівання, що передання справ на розслідування у ДБР дасть результати, зокрема щодо встановлення замовників. Також він заявив, що видача бійців спецпідрозділу "Беркут" російській стороні в рамках обміну не перешкоджає розслідуванню "майданівських справ". Генпрокурор назвав їх не ключовими в цих справах.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У жовтні 2019 року правозахисники сімей Небесної Сотні звернулися до української влади з вимогою невідкладно створити у структурі ДБР окреме управління, яке займатиметься справами Євромайдану. Вони побоюються, що слідство може просто зупинитися.

З 20 листопада слідство у справах Майдану зупиниться на невизначений час. Причина в тому, що Рада так і не проголосувала за необхідні правки до закону про ДБР, які б дозволили продовжити розслідування. Відтак органи прокуратури втратять слідчі функції, після чого справи Майдану перейдуть до НАБУ і ДБР.

21 листопада 2019 року Україна відзначатиме шосту річницю початку протестів у Києві, які отримали назву Євромайдан. У результаті окремі акції переросли у Революцію Гідності. За весь час протестних акцій силовики вбили майже 100 осіб.

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