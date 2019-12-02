"Слуги народу" обрали заміну Яременку, який потрапив у секс-скандал: що відомо

Депутати фракції "Слуга народу" вибрали кандидата на крісло глави Комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва. У голосуванні перемогла 46-й номер "СН" Галина Михайлюк.

Про це повідомляє "КП в Україні". Відзначається, що голосування за заміну Богдану Яременку, який оскандалився секс-листуванням у Раді, відбулося в закритому режимі.

Усі депутати фракції мають 50% голосів за нового главу комітету. Інші 50% належать безпосередньо Володимиру Зеленському, однак глава держави поки свою кандидатуру не назвав.

Богдан Яременко Гордон

"Голосували в депутатських групах. Зробили опитувальник, депутати проголосували і підтримали певну кандидатуру.

Те, що у одного президента 50% голосів – це насправді нормально. Міжнародна політика – це його прерогатива. Ось якби йшлося про комітет з економічного розвитку, то тоді ми б радилися з міністерством із приводу кандидатури. А в цьому випадку – це чисто питання президента. Але ми за таким принципом голосували тільки один раз. Я думаю, що приблизно так само голосували б щодо оборонки й інших президентських питань", – розповів народний депутат Олексій Мовчан.

Вказується, що це рішення носить лише внутріфракційну силу. Главу комітету призначать після голосування в сесійній залі.

Галина Михайлюк Вікіпедія

Михайлюк є уродженкою Києва. Вона – докторка юридичних наук, радниця з питань підготовки законів Консультативної місії Європейського Союзу в Україні.

Закінчила з відзнакою Одеську юридичну академію й Одеський економічний університет. Також отримала ступінь магістра в Йоркському університеті Великобританії за фахом міжнародного корпоративного та комерційного права.

Більшу частину своєї кар'єри займалася науковою діяльністю. Працює за сумісництвом доценткою кафедри міжнародного та європейського права Національного університету "Києво-Могилянська академія".

Є заступницею Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Входить до складу делегації ВРУ в Парламентській асамблеї НАТО.

У своїй декларації вказала квартиру в Києві і гараж. Їздить на Land Rover Feelander 2011 випуску.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше стало відомо, що на посаду голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжнародного співробітництва балотувалася також нардеп від "Слуги народу", глава української делегації в ПАРЄ Єлизавета Ясько.

Відомо, що вона в 2013–2014 роках навчалася в Москві.

Як пояснила політик, до Росії вона їздила в рамках програми обміну між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та МГУ імені Ломоносова.

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