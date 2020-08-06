На Закарпатті виправили помилку на борді "Слуги народу". Відео

У мережі з'явилося відео з моментом виправлення помилки на передвиборному борді представників партії "Слуга народу" на Закарпатті.

Кадри оприлюднили на Telegram-каналі "24 каналу". На них зафільмовано, як чоловік піднімається драбиною до плакату і наклеює на нього фрагмент з комою, якої не вистачало у слогані (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Чоловік доклеїв на плакат кому, що "загубилася" Скріншот відео

"Друзі, проблема вирішена – кому поставили!" – іронічно зазначили під роликом, нагадуючи про ажіотаж, який спалахнув напередодні довкола безграмотного гасла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на згаданому борді зображені висуванці на місцеві вибори від "Слуги народу" Михайло Лаба, Ігор Кривошеєв, Андрій Жупаник і Анатолій Костюх. До речі, останній є колишнім співробітником пресслужби поліції охорони Закарпаття.