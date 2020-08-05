На Закарпатті "Слуга народу" осоромилася передвиборчим білбордом із помилками. Фото

Перед місцевими виборами представники політичної партії "Слуга народу" на Закарпатті розмістили рекламний білборд із пунктуаційними помилками.

На цей нюанс звернув увагу на своїй сторінці у Facebook журналіст Віталій Глагола, дорікнувши авторам агітаційних гасел безграмотністю.

"Слуги народу" розпочали рекламну кампанію на Закарпатті з бордів із помилками. У гаслі закарпатських "слуг народу" перед словом "хто" має бути кома, бо це складнопідрядне речення. Але для чого? Кома використовується для відокремлення підрядного речення від головного. Хороший початок на місцевих виборах", – саркастично зазначив Глагола.

Білборд "Слуги народу" з помилками помітили на Закарпатті Facebook Віталія Глаголи

Зокрема, на згаданому борді зображено Михайла Лабу, Ігоря Кривошеєва, Андрія Жупаника та Анатолія Костюха. За даними джерела OBOZREVATEL, Костюх – колишній співробітник пресслужби поліції охорони Закарпаття.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник глави фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Олександр Корнієнко осоромився з мікрофоном під час засідання. Коли спікер парламенту Дмитро Разумков дав Корнієнку слово, нардеп спочатку забув вставити свою картку, а коли вставив, сказав у мікрофон: "Алло, так? Доброго дня".