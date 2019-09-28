На Заході успіх Зеленського пов'язують з дистанціюванням від Коломойського - ЗМІ

Успіх президентства Володимира Зеленського прямо залежить від того, чи зможе він дистанціюватися від великого бізнесу і, перш за все, від Ігоря Коломойського. Про це пише Валерій Літонінський у журналі "Кореспондент".

Це питання, за словами автора, було порушене у редакційній статті Financial Times.

При цьому, Літонінський переконаний: ймовірність такого "розлучення" - невелика.

"Особливо з огляду на роль Ігоря Валерійовича у потраплянні Зеленського на Банкову і вплив бізнесмена на нову конфігурацію влади. Коломойський контролює частину фракції "Слуги народу" у парламенті і депутатську групу "За майбутнє", його друг очолює Міністерство внутрішніх справ. Так що якщо "процес розірвання шлюбу" і почнуть, то буде він дуже болючим", – пише Літонінскій.

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Він також зазначає, що на відміну від інших олігархів, наприклад, Ріната Ахметова, на чиї бізнес-інтереси розпочато наступ, Коломойський не приховує зростання свого впливу на державну компанію "Центренерго" і розраховує на отримання сатисфакції за націоналізацію "Приватбанку". Також наступ ведеться на опонентів Коломойського з минулої влади у фінансовій та енергетичній сферах.

"Не поспішає повертатися в Україну ексчиновник, який перейшов дорогу Коломойському - колишній очільник НКРЕКУ Дмитро Вовк. Прийнята при ньому формула Роттердам + підвищила тариф на електроенергію для феросплавних заводів Коломойського, за неї ж проти самого Вовка зараз в Україні відкрито кримінальне провадження", – йдеться в статті.

Нагадаємо, раніше старший науковий співробітник американського аналітичного центру Atlantic Council Андерс Ослунд висловив жорстку позицію щодо Коломойського, заявивши, що той повинен сидіти у в’язниці, а не давати інтерв'ю у кулуарах форуму YES. А пізніше в інтерв'ю "Новому времени" запропонував президенту прибрати олігарха зі свого кола спілкування.

Керівник відділу стратегії ринків, що розвиваються, банку Standard Bank Тімоті Еш також заявив, що Коломойський стає тією людиною, яка буде перешкоджати роботі в Україні західних і американських інвесторів.

Гендиректор інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала назвав вплив бізнесмена Коломойського на президента і парламент великим ризиком для України. Він нагадав, що у олігарха "репутація рейдера № 1".

Крім того, директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн, запропонував президенту вчинити з Коломойським за сінгапурським сценарієм, який передбачає початок боротьби з корупцією і монополіями зі своїх друзів.

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