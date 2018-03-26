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На Заході спрогнозували два сценарії для окупованого Донбасу

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Ситуація на окупованому Донбасі в подальшому може розвиватися за двома абсолютно різними сценаріями.

На думку фахівця з пострадянського простору і британського політолога Майкла Емерсона, в ситуації на сході України є "трохи безпорадності", передає "Апостроф".

"Питання в тому, чи залишиться ситуація в цьому глухому куті ще п'ять, десять, двадцять років. Ті, хто спостерігав за політичною ситуацією на пострадянському просторі останні чверть століття, знають, що так звані заморожені конфлікти можуть тривати чверть століття: це стосується Нагірного Карабаху, Абхазії і Південної Осетії, Придністров'я. Тому варіант перший: Донбас чекає те саме. Це насправді не образно: досить, щоб ситуація залишалася такою, як є", - пояснив експерт.

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Він розповів також, що є й інший варіант, втім, найменш ймовірний.

"Його можна назвати "придністровізацією". Його суть в реальному припиненні вогню, для чого Кремль муситиме сказати своїм маріонеткам в Луганську і Донецьку, щоб ті приєдналися до реального і гідного довіри припинення вогню, який буде супроводжуватися іншими заходами безпеки, особливо розмінуванням кордону.

Київ, крім участі у припиненні вогню, зніме блокаду, щоб дозволити вільне переміщення людей і товарів через лінію розмежування", - зазначив Емерсон.

Він порівняв ситуацію на Донбасі і в Придністров'ї, де немає насильства і товари більш-менш вільно переміщаються через кордон.

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"Між іншим, Придністров'я вважається частиною угоди про вільну торгівлю між Молдовою і ЄС. І це може бути важливим стимулом для Донецька і Луганська, якщо в економічному плані вони будуть справлятися не дуже добре. А у них, звичайно, справи йдуть жахливо. Якщо в певний момент вони захочуть вирішити звичайні питання економічної політики та економічного добробуту населення, вони повинні бути зацікавлені в тому, щоб мати доступ до європейських ринків. Тому можлива модель "придністровізації", яка політично не буде означати жодної формальної зміни статусу-кво: дві "республіки" будуть самоврядними суб'єктами, але ситуація буде мирною", - пояснив експерт.

Як повідомляв "Обозреватель", Емерсон назвав єдиний для України спосіб повернути Крим.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
УкраїнаДонецьк
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