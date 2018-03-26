На Заході назвали єдиний для України спосіб повернути Крим

Повернення анексованого Криму Україні може статися тільки єдиним шляхом - розв'язанням великої війни.

Як вважає фахівець з пострадянського простору і британський політолог Майкл Емерсон, такої війни ніколи не буде, передає "Апостроф".

"Санкції ЄС щодо окремих осіб в Криму залишаються і, можливо, будуть завжди. Але, з іншого боку, анексія Криму, на жаль, є фактом. І оскільки ЄС і США в оперативному плані зараз дуже стурбовані тим, що робити з Луганськом і Донецьком, з Кримом, здається, все інакше. Простіше кажучи, бачення таке: на жаль, Криму більше немає, крапка; в України немає способів повернути Крим, крім війни, великої війни, якої не буде", - вважає він.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Емерсон пояснив, чому Путіну довелося відмовитися від проекту "Новоросія".