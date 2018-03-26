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На Заході назвали єдиний для України спосіб повернути Крим

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Повернення анексованого Криму Україні може статися тільки єдиним шляхом - розв'язанням великої війни.

Як вважає фахівець з пострадянського простору і британський політолог Майкл Емерсон, такої війни ніколи не буде, передає "Апостроф".

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"Санкції ЄС щодо окремих осіб в Криму залишаються і, можливо, будуть завжди. Але, з іншого боку, анексія Криму, на жаль, є фактом. І оскільки ЄС і США в оперативному плані зараз дуже стурбовані тим, що робити з Луганськом і Донецьком, з Кримом, здається, все інакше. Простіше кажучи, бачення таке: на жаль, Криму більше немає, крапка; в України немає способів повернути Крим, крім війни, великої війни, якої не буде", - вважає він.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Емерсон пояснив, чому Путіну довелося відмовитися від проекту "Новоросія".

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "Обозреватель".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Об'єкт
Крим
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