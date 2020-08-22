На виїзді з Житомира помітили десятки бордів "Слуги народу": в мережі заговорили про вартість реклами. Відео

Марина Погорілко Політика 23:34, 22.08.2020

Дорогу на виїзді із Житомира "окупували" білборди партії "Слуга народу".

Відповідне відео опубліковано у Telegram-каналі Teza. На кадрах видно, що на досить довгій ділянці дороги через невелику відстань один від одного розташувалося багато однакових бордів із зелено-жовтою символікою політсили.

"Реклами багато не буває! Ось так виглядає виїзд з міста Житомир. Цікаво, скільки коштує така окупація рекламних бордів?" – задумалися автори каналу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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