На виїзді з Житомира помітили десятки бордів "Слуги народу": в мережі заговорили про вартість реклами. Відео

Дорогу на виїзді із Житомира "окупували" білборди партії "Слуга народу".

Відповідне відео опубліковано у Telegram-каналі Teza. На кадрах видно, що на досить довгій ділянці дороги через невелику відстань один від одного розташувалося багато однакових бордів із зелено-жовтою символікою політсили.

"Реклами багато не буває! Ось так виглядає виїзд з міста Житомир. Цікаво, скільки коштує така окупація рекламних бордів?" – задумалися автори каналу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше "Слугу народу" спіймали на використанні пожежних машин під час розклеювання білбордів із політичною рекламою;

у партії виправдалися тим, що рятувальники виконували висотні роботи в межах договору з рекламним агентством;

партия "Европейская Солидарность" потроллила "Слугу народа" необычно оформив билборды в Киеве.

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