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На виїзді з Житомира помітили десятки бордів "Слуги народу": в мережі заговорили про вартість реклами. Відео

Марина Погорілко
Марина Погорілко
Політика
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Білборди 'Слуги народу' заполонили Житомир (фото: Фокус)

Білборди "Слуги народу" заполонили Житомир (фото: Фокус).

Дорогу на виїзді із Житомира "окупували" білборди партії "Слуга народу".

Відповідне відео опубліковано у Telegram-каналі Teza. На кадрах видно, що на досить довгій ділянці дороги через невелику відстань один від одного розташувалося багато однакових бордів із зелено-жовтою символікою політсили.

"Реклами багато не буває! Ось так виглядає виїзд з міста Житомир. Цікаво, скільки коштує така окупація рекламних бордів?" – задумалися автори каналу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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УкраїнаЖитомирПартія Слуга народу
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