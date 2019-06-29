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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

На вибори в Раду йде понад півсотні "клонів": хто і в яких округах

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В Україні на позачергових виборах до Верховної Ради на 43-х мажоритарних округах зареєстровані 66 кандидатів-однофамільців.

Про це повідомляє "24 канал", посилаючись на дані електронної системи офіційного сайту ЦВК. При цьому на деяких округах є відразу кілька претендентів-"клонів" на депутатські крісла.

Так, в Одесі на 133-му окрузі зареєстровано чотири кандидати з прізвищем Баранський, двоє з них – Віталії. Один Баранський Віталій висувається від "Опозиційного блоку", Баранський Віктор – від "Опозиційною платформи "За життя", ще двоє Баранських – самовисуванці.

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У Київській області в 92-му окрузі зареєстровано чотири кандидати на прізвище Гудзенко, з них троє – Віталії. У цьому ж окрузі в депутати балотуються три Олександри Ференці, які відрізняються іменами по батькові – Борисович, Володимирович і Петрович.

Однофамільці кандидатів у народні депутати України також зареєстровані за такими округами: 18, 24, 26, 30, 33, 34, 38, 48, 63, 71, 72, 73, 78, 85, 87, 90, 91, 92, 94, 95, 98, 103, 106, 107, 113, 124, 127, 133, 135, 137, 138, 139, 142, 143, 144, 146, 149, 178, 192, 197, 209, 217, 219.

Ілюстрація. Вибори в Раду

Ілюстрація. Вибори в Раду

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
Теги
ЦВКполітикаВерховна Рада Україникандидат
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