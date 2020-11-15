На вибори в другому турі прийшов лише кожен четвертий українець

У неділю, 15 листопада, середня явка на виборах міських голів в Україні (повторне голосування) становила 24,0%

Як повідомляє пресслужба Центральної виборчої комісії, такі явка на 8% менше, ніж була у цих містах 25 жовтня 2020 року.

Точні дані по містам:

Луцьк – 25,96%

Краматорськ – 23,14%

Українка – 31,46%

Одеса – 25,14%

Суми – 19,02%

Херсон – 20,89%

Кам’янець-Подільський – 34,29%

Додамо, що глава громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська у Facebook повідомила, що явка у другому турі місцевих виборів в Україні склала 23,9%. За її словами, похибка не перевищила 1,4%.

"Станом на 20:00 агрегована явка в семи громадах становить 23,9% за даними спостерігачів "Опори" безпосередньо з ділянок", – зазначила вона.

При цьому Айвазовська наголосила, що в 2015 році явка під час повторного голосування була вище – 34%.

Нагадаємо, що 15 листопада в Україні пройшов другий тур місцевих виборів-2020. Повторне голосування було призначене в Київській, Волинській, Донецькій, Одеській, Сумській, Херсонській та Хмельницькій областях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з'явилися перші результати другого туру місцевих виборів в Україні.