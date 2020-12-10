На виборах в Україні встановили новий антирекорд: 67 'нульових' депутатів

В Україні 67 новообраних депутатів отримали нуль голосів на місцевих виборах в округах. Найбільше "нульових" обранців у партії "Опозиційного платформи – За життя" – 31.

Рух "Чесно" пояснює це тим, що такі депутати балотувалися в списках прохідних партій. Відзначається, що кожен другий "нульовий" депутат – представник ОПЗЖ. Найбільше "нулів" обрали в Луганській і Донецькій областях.

Найбільша кількість "нулів" пройшла в Сєверодонецьку районну раду – 20 з 54 депутатів райради. ОПЗЖ набрала 44% голосів на виборах і за рахунок рейтингу провела до ради 24 депутати, 13 з яких отримали в окрузі нуль голосів. Політсила "Наш край" перемогла на місцевих виборах з результатом 39% і отримала 21 мандат, з яких п'ять депутатів "нульовий".

У Новогродівську міську раду (Донецька область) пройшли 15 "нулів", всього в раді – 26 депутатів. 9 з 38 депутатів отримали нуль голосів на виборах у Щастинську райраду (Луганська область).

Додамо, що серед "нульових" депутатів 39 чоловіків і 28 жінок у віці від 1955 до 2000 року народження. Серед 67 депутатів 11 повідомили, що на момент виборів були безробітними.

Підкреслимо, що "нульових" депутатів немає тільки в обласних радах і районних радах в місті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 жовтня в Україні відбулися вибори мерів міст, голів селищних і сільських рад, а також депутатів до місцевих органів влади всіх рівнів.