На виборах у Трускавецькій і Славській ОТГ перемагають чинні голови

Чинний мер Трускавця Андрій Кульчинський, який повторно балотувався від партії "Європейська солідарність", перемагає на виборах глави Трускавецької ОТГ Львівської області.

Як повідомляє Zaxid.net, за попередніми підрахунками, за Кульчинського проголосувало 32% виборців. На другому місці – самовисуванець Ігор Кісак з близько 20%.

Без даних з однієї ділянки, розрив між Кульчинським і Кісаком становить 1022 голоси.

У свою чергу, чинний глава Славської ОТГ Володимир Бега заявив у Facebook, що отримав 62% голосів.

За його даними, друге і третє місце зайняли ексглави Славської селищної ради Михайло Кінаш (24,2%) і Ігор Ферін (6,9%).

Володимир Бега є власником чотиризіркового готельного комплексу "Вежа Ведмежа" у курортному селищі Волосянка (входить у Славську ОТГ).

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Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Богдан Дубневич заявив про перемогу на виборах глави Солонківської ОТГ Львівської області.