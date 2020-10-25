На виборах у Київській області – масові порушення, у бюлетенях відсутні кандидати партії 'За майбутнє'

На місцевих виборах у Київській області фіксують масові порушення на дільницях, повідомляє пресслужба обласного осередку партії "ЗА МАЙБУТНЄ", (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця тексту)..

Зокрема, Обухівська ТВК не внесла у виборчий бюлетень кандидата від партії "ЗА МАЙБУТНЄ" Олександра Подоляка.

"Прийшовши на дільницю, виявив неприємний для себе факт - мого прізвища у бюлетені немає", - повідомив кандидат.

При цьому Олександр Подоляко був офіційно зареєстрованим Обухівською ТВК, йому було видане посвідчення, він проводив агітацію і мав виборчий рахунок.

У свою чергу, на Шкарівській дільниці Білоцерківського району відбулася спроба підкупу виборців.

Особа, що представилася кандидатом від однієї з партій, у день виборів зателефонувала виборцеві (з телефону +38 097 969 04 03) та запропонувала по 100 гривень за кожну людину, що проголосує за номер 3 від її партії.

"Робота депутата - це більше мені "для понту", але я можу собі це дозволити. Хочеться не просто бізнес, але й депутатом бути", - зауважила особа, що телефонувала.

Крім цього, у Вишгороді зафіксовано спробу вкидування бюлетенів. Порушника затримати не вдалося.

Ще один випадок помилок у бюлетені зафіксовано у другому окрузі Яготина – вказані не ті кандидати, які обираються від партії "ЗА МАЙБУТНЄ".

На кількох дільницях у Гатному і Чабанах не було світла.

Іншими найбільш поширеними порушеннями були несвоєчасне відкриття дільниць і неналежна якість інформаційних стендів. Зокрема, фотографії кандидатів на багатьох стендах виявилися значно меншими, ніж того вимагає законодавство.