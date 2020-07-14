Якби вибори до Київради відбувались у кінці червня, то серед тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився, перше місце отримала б партія "Європейська солідарність".

Про це йдеться у результатах дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 20 червня по 2 липня 2020 року у Києві. Згідно з ними, за партію Порошенка готові віддати голоси 20,4% киян. Разом із тим, партія "Слуга народу" отримала б усього 19,3% голосів.

Загалом голоси на виборах до Київради за даними Центру Разумкова розподілились наступним чином:

20,4% – Європейська солідарність

19,3% – Слуга народу

11,5% – УДАР

10,6% – Опозиційна платформа – За життя

7,5% – Батьківщина

6,2% – Партія "Перемога Пальчевського"

5,1% – Сила і честь

2,5% – Партія Шарія

2,2% – Українська стратегія Гройсмана

2,2% – Громадянська позиція

На виборах у Київраду партія Порошенка обходить "Слуг народу", – опитування Центру Разумкова razumkov.org.ua

На виборах у Київраду партія Порошенка обходить "Слуг народу", – опитування Центру Разумкова razumkov.org.ua

На виборах у Київраду партія Порошенка обходить "Слуг народу", – опитування Центру Разумкова razumkov.org.ua

Дослідження було проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 20 червня по 2 липня 2020 року у Києві методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2025 респондентів віком від 18 років за вибіркою, що репрезентує доросле населення Києва за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.