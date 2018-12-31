На виборах у Бангладеш перемогла правляча партія

Прем'єр-міністерка Шейх Хасіна втретє стане на чолі уряду Бангладеш. Голосування на парламентських виборах у країні було затьмарене спалахами насильства.На парламентських виборах у Бангладеш здобула перемогу правляча партія "Авамі Ліга" (Народна ліга). Про це в понеділок, 31 грудня, поінформувала агенція Reuters. Партія прем'єр-міністерки країни Шейх Хасіни здобула 287 з 298 місць в парламенті країни, повідомили у виборчій комісії. Опозиційна Націоналістична партії Бангладеш (BNP) отримала лише шість місць в парламенті.

Шейх Хасіна, котра втретє стане на чолі уряду, очолює країну з 2009 року, а до цього вона була керівником уряду з 1996 до 2001 року. Критики закидають їй прагнення встановити в країні авторитаризм через наступ на опозицію, зокрема, нещодавнє ув'язнення опонентки Хасіни, колишньої прем'єр-міністерки та лідерки опозиції Халеди Зіу. З іншого боку, завдяки економічному зростанню та відкриттю кордонів для біженців рохінджа із сусідньої М'янми уряд Шейх Хасіна отримує також і схвальні відгуки.

Голосування на парламентських виборах у Бангладеш 30 грудня було затьмарене спалахами насильства, які призвели до загибелі щонайменше 17 осіб. Люди гинули як під час сутичок між активістами правлячої партії "Авамі Ліга" (Народна ліга) та опозиційної Націоналістичної партії Бангладеш (BNP), так і просто на виборчих дільницях, де кілька осіб застрелили поліцейські. Загинув також один представник поліції. Передвиборча кампанія також проходила на тлі спалахів насильства, що виникали між прихильниками "Авамі Ліги" та BNP. У зв'язку з цим до охорони правопорядку в країні під час виборів було залучено 600 тисяч представників силових органів.