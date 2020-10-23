На весіллі пасинка Медведчука помітили відомих політиків. Фото

На весіллі пасинка народного депутата від "Опозиційною платформи – За життя" Віктора Медведчука Богдана Марченко були помічені відомі політики, дипломати і бізнесмени.

Як говориться в розслідуванні програми "Схеми" на "Радіо Свобода", святкування відбулося 10 жовтня в київському ресторані "Маячок" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, на весіллі були помічені нардепи від ОПЗЖ Григорій Суркіс (разом з братом Ігорем Суркісом), Тарас Козак, Вадим Столар.

Григорій і Ігор Суркіси radiosvoboda.org

Тарас Козак radiosvoboda.org

Вадим Столар radiosvoboda.org

На відео гостей журналісти помітили депутата від "Слуги народу" Андрія Холодова. Раніше Холодов пояснював, що його дружина і дружина Медведчука Оксана Марченко – куми.

Андрій Холодов radiosvoboda.org

Також на територію ресторанного комплексу заїжджали авто ексрегіонала, голови Федерації боксу України Володимира Продивуса.

Авто Володимира Продивуса radiosvoboda.org

З території ресторану виїжджала машина ексдержсекретаря Міністерства закордонних справ Андрія Зайця. Втім, дипломат заявив журналістам, що саме в той день давав своє авто в користування, але не відповівши, кому.

Крім того, журналісти зафіксували, як з території "Маячка" вийшов ексначальник Головного управління юстиції Мін'юсту України в Криму Сергій Коровченко, але він був одягнений в спортивний одяг і пояснив, що приїжджав туди "збирати гриби", а з Медведчуком не знайомий.

Сергій Коровченко radiosvoboda.org

Як писав OBOZREVATEL, Олег Вінник, який перехворів на COVID-19, виступив на весіллі пасинка Медведчука.