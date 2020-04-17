На умовах Льовочкіна: стало відомо, чому ОПЗЖ проголосувала в унісон зі "Слугою народу"

Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Сергій Льовочкін публічно озвучив низку вимог, після яких частина фракції проголосувала за закон про регламент, тим самим прискоривши огляд питання про банки.

Як повідомляє джерело OBOZREVATEL, свої умови нардеп висловив під час засідання Погоджувальної ради перед позачерговим засіданням парламенту 16 квітня. Він виступив проти загальнонаціонального бар'єру у 5% на місцевих виборах, який надає суттєву перевагу партії "Слуга народу" і ставить у невигідне становище інші політсили.

"Ухвалити закон про опозицію, де чітко прописані права меншості у Раді. Зокрема квота на голів комітетів. Крім того, порядок роботи парламенту має на 40% формуватися з ініціатив опозиції", – наголосив співрозмовник.

Також він зажадав переписати Виборчий Кодекс, накласти ембарго на зміни у найближчі 5-10 років та зменшити застави для партій на участь у місцевих виборів.

"Була висловлена ідея, що для участі у місцевих виборах достатньо поставити бар'єр у межах конкретної області. Тобто, якщо мер обласного центру хоче провести свою партію до міськради, то політсила повинна подолати 5-відсотковий бар'єр тільки в межах області", – підсумував співрозмовник.

Раніше ж "слуги" запропонували, що для перемоги в одному місті чи області партія має запропонувати кандидатів у всіх областях і там же пройти 5-відсотковий бар'єр.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, багато в чому завдяки підтримці ОПЗЖ у монобільшості змогли ухвалити зміни до регламенту. Тепер парламент зможе скоротити кількість правок до закону щодо "Привату" з понад 16 тисяч до декількох десятків і винести його на голосування вже у травні 2020 року.

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