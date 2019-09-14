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14 вересня • оновлено в 16:39
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"На Україну тиснуть": у США назвали умову проведення виборів на Донбасі

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Україні не варто поступатися суверенітетом і територіальною цілісністю в конфлікті з Росією.

Про це на конференції YES (Ялтинська європейська стратегія) 14 вересня заявив спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер, передає кореспондент OBOZREVATEL.

"Росія використовує конфлікт на Донбасі, чинячи тиск на Україну. Це не працює. Україна стала ще сильнішою", – підкреслив він.

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Волкер озвучив, чого США чекає від Зеленського

Ілюстрація. Донбас

Ілюстрація. Донбас

АиФ-Украина

За його словами, РФ не продемонструвала політичну волю завершити конфлікт на сході України.

Волкер висловився і про можливість застосування "формули Штайнмайера", зазначивши: "Вільні вибори на Донбасі можуть відбутися лише у вільному і безпечному середовищі".

Курт Волкер

Курт Волкер

BBC

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський анонсував обговорення "формули Штайнмаєра" на зустрічі лідерів держав "нормандської четвірки". Міністр закордонних справ Вадим Пристайко в кулуарах форуму Ялтинської економічної стратегії (YES) заявив, що "формулу Штайнмаєра" ще у 2016 році узгодив п'ятий президент України Петро Порошенко.

Формула Штайнмаєра" стосується визначення статусу Донбасу. Має на меті одночасне ухвалення Верховною Радою поправок до Конституції, за якими Донбас отримає особливий статус і проведення там вільних виборів, після чого Росія виведе свої війська і техніку з території ОРДЛО.

Як писав OBOZREVATEL, у Зеленського анонсували нові дострокові вибори. Підготовка до них може бути запущена після завершення процесу формування місцевих громад.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Форум YES Вибори на Донбасі
Особа
Курт Волкер
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу політика
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70rus xxx
70rus xxx
Да на украину 300 лет давят,привыкли.
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