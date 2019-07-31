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"На українську не перейду": Разумков зробив скандальну заяву

16т Читати матеріал російською

Глава президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що буде говорити українською мовою лише у Верховній Раді, але повністю переходити на неї вважає неправильним.

Своєю позицією поділився він у коментарі "Українській правді", перебуваючи в Трускавці, де проходить навчання майбутніх нардепів від політсили.

"Обов'язково (говорити в Раді українськоюРед.). Виключно українською, напевно, не буду ніколи говорити, тому що у нас людина має право говорити і російською, й українською, й англійською. А деякі наші колеги говорять і сімома мовами", – зазначив він.

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Дмитро Разумков

Дмитро Разумков

РБК-Україна

"Говорити виключно однією мовою буде неправильно і неефективно", – запевнив Разумков.

Однак у офіційній частині його життя – діяльності як народного депутата – політик має намір суворо дотримуватися вимог закону і говорити українською.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Разумков заявив, що вважає за можливе діалог про більш глибоке використання російської мови на Донбасі.

Він також сказав, що має намір і далі публічно розмовляти російською мовою, поки триває окупація Донбасу й анексія Криму.

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Тема
Закон про мови
Особа
Дмитро Разумков
Місце
Україна
Тег
українська мова
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Ордынцы. Средневековье во всей красе.
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Юг Руси
Юг Руси
Да всё понятно, не будет нормальный человек мовнючить с женой, друзьями и тд. По работе - да ... Заставляют же
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Mild Heir
Mild Heir
Примітив.
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