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12 вересня • оновлено в 14:35
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/ Політика

"На танку або літаку!" Балух розповів про повернення до Криму

1.7т Читати матеріал російською

Звільнений з російського полону кримчанин Володимир Балух розповів, що має намір повернутися до окупованого Росією Крим на танку.

Про це він розповів у інтерв'ю "Лізі", відповівши, що на півострові у нього проживає мати.

"Збираюся (повертатися. – Ред.), і поки не вибрав транспорт. Ще думаю, на військовому (літаку) АН, чи (танку) Т-90, чи (танку) Оплот", – повідомив він.

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Кримчанин наголосив, що забере маму, щойно з'являться умови.

"Ми вже про це домовилися. І я був здивований, що мама погодилася, бо чекав зустріти значно більший опір. Щойно тут будуть створені зрозумілі мені умови, обов'язково її заберу", – розповів він.

Також Балух згадав, що дуже здивувався, коли у процесі обміну полоненими в автобусі побачив Олега Сенцова і Олександра Кольченка.

"Я заходив передостаннім з не-морячків, за мною Клиха завели. Коли побачив Кольченка, Сенцова, Сущенка, Карпюка, то був шокований. Буквально напередодні чув по радіо, що у Владивостоці Путін відповідав про Карпюка і Клиха щодо окремої думки про них. Я розумів, що так само маю особливу мітку в плані обміну. А тут заходжу – і всі сидять, навіть розгубився. Тієї миті усвідомив, що трапилася якась екстраординарна подія", – згадував він.

Володимир Балух

Володимир Балух

Крим.Реаліі

Нагадаємо, що Олег Сенцов, якого звільнили з політичного ув'язнення в Росії, заявив, що повернення до окупованого Криму можливе лише на танках. У Росії спливли жовчю через таку обіцянку українського режисера.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до Києва 7 вересня в результаті обміну з Росії повернулися 35 військовополонених. Така сама кількість заарештованих в Україні злочинців вирушила до РФ.

Пізніше Балух заявив, що здійснюючи обмін полоненими з країною-агресором, Україна не повинна поступатися своїми національними інтересами.

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Теми
Анексія Криму Обмін полоненими
Особа
Володимир Балух
Місце
Україна
Тег
Крим
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
На танке Т90 решил вернуться ? Значит мечтает в российской армии послужить , ведь в укровермахте Т90 нет
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Всё-таки решил вернутся в российскую тюрьму ! Вот они все рагули такие пусть в тюрьме но жрать на халяву!
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
На танке не катит бабченка первый в очереди))) кстати у чела с логикой проблемы раз он собирается вернутся, зачем маму то забирать?)
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