На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять "українську рулетку" і закон про референдум

Марина Ліснічук Політика 19:22, 19.06.2020

У п'ятницю, 19 червня, о 21:00 у прямому ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" українські політики й мери міст зберуться, щоб обговорити проблему повернення роботи в Україні казино, а також анонсований закон про референдум.

За подіями в ефірі політичного ток-шоу можна буде спостерігати через трансляцію на телеканалі "Україна" та на YouTube-каналі @shusteronline (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Однією із тем програми стане "українська рулетка" – гості студії поділяться думками про те, скільки на гральному бізнесі, у разі його відновлення, зароблятиме держава. А з іншого боку – обговорять закон про референдум, зокрема, те, чи дозволить він українцям впливати на рішення влади та змінювати життя країни.

Однією із тем програми "Свобода слова Савіка Шустера" стане "українська рулетка"
shusteronline

У дискусії візьмуть участь:

  • Руслан Стефанчук, перший заступник Голови Верховної Ради України;

  • Давид Арахамія, голова фракції партії "Слуга народу"

  • Олег Ляшко, лідер партії "Радикальна партія Олега Ляшка";

  • Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа – За життя";

  • Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність";

  • Дмитро Наталуха, народний депутат, "Слуга народу";

  • Альона Шкрум, народна депутатка, ВО "Батьківщина";

  • Ярослав Железняк, заступник голови фракції партії "Голос";

  • Віталій Кличко, міський голова Києва;

  • Борис Філатов, міський голова Дніпра;

  • Олексій Каспрук, міський голова Чернівців;

  • Сергій Сухомлин, міський голова Житомира;

  • Олександр Сєнкевич, міський голова Миколаєва;

  • Андрій Райкович, міський голова Кропивницького;

  • Андрій Дяченко, міський голова Каховки.

"Вони говорять, а вирішує народ", – зазначили в анонсі нового випуску ток-шоу.

Пропонуємо подивитися трансляцію програми:

Як повідомляв OBOZREVATEL, минулого разу в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" йшлося про те, скільки бюджет України втрачає від корупційних схем в податковій службі та митниці.

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