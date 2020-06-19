На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять "українську рулетку" і закон про референдум

У п'ятницю, 19 червня, о 21:00 у прямому ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" українські політики й мери міст зберуться, щоб обговорити проблему повернення роботи в Україні казино, а також анонсований закон про референдум.

За подіями в ефірі політичного ток-шоу можна буде спостерігати через трансляцію на телеканалі "Україна" та на YouTube-каналі @shusteronline (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Однією із тем програми стане "українська рулетка" – гості студії поділяться думками про те, скільки на гральному бізнесі, у разі його відновлення, зароблятиме держава. А з іншого боку – обговорять закон про референдум, зокрема, те, чи дозволить він українцям впливати на рішення влади та змінювати життя країни.

Однією із тем програми "Свобода слова Савіка Шустера" стане "українська рулетка" shusteronline

У дискусії візьмуть участь:

Руслан Стефанчук , перший заступник Голови Верховної Ради України;

Давид Арахамія , голова фракції партії "Слуга народу"

Олег Ляшко , лідер партії "Радикальна партія Олега Ляшка";

Нестор Шуфрич , народний депутат, "Опозиційна платформа – За життя";

Олексій Гончаренко , народний депутат, "Європейська Солідарність";

Дмитро Наталуха , народний депутат, "Слуга народу";

Альона Шкрум , народна депутатка, ВО "Батьківщина";

Ярослав Железняк , заступник голови фракції партії "Голос";

Віталій Кличко , міський голова Києва;

Борис Філатов , міський голова Дніпра;

Олексій Каспрук , міський голова Чернівців;

Сергій Сухомлин , міський голова Житомира;

Олександр Сєнкевич , міський голова Миколаєва;

Андрій Райкович , міський голова Кропивницького;

Андрій Дяченко, міський голова Каховки.

"Вони говорять, а вирішує народ", – зазначили в анонсі нового випуску ток-шоу.

Пропонуємо подивитися трансляцію програми:

Як повідомляв OBOZREVATEL, минулого разу в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" йшлося про те, скільки бюджет України втрачає від корупційних схем в податковій службі та митниці.