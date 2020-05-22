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22 травня • оновлено в 19:08
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На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять рік президентства Зеленського

1.1т
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У п'ятницю, 22 травня, о 21:30 в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" піднімуть тему першого року президентства Зеленського.

Трансляцію можна буде подивитися на сторінці шоу у Facebook або в інтернеті @shusteronline.

На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять рік президентства Зеленського

"Що вдалося і не вдалося зробити Володимиру Зеленському за перший рік свого президентства? Чи потрібно країні розмовляти з ворогами, а журналістам – з терористами? Чи відбудуться в жовтні українські вибори в Донецьку і Луганську?" – сказано в анонсі програми.

Гостями студії стануть:

  • Олексій Резніков, віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;

  • Ірина Верещук, народний депутат, "Слуги народу";

  • Ірина Геращенко, співголова фракції "Європейська Солідарність";

  • Сергій Рахманін, голова фракції партії "ГОЛОС;

  • Андрій Білецький, лідер партії "Національний корпус";

  • Надія Савченко, Герой України, в'язень Кремля;

  • Роман Сущенко, кореспондент інформаційного агентства "Укрінформ", в'язень Кремля;

  • Дмитро Гордон, засновник інтернет-видання "ГОРДОН";

  • Світлана Крюкова, заступник головного редактора інтернет-видання "Країна";

  • Олександр Мартиненко, генеральний директор інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна";

  • Ігор Чубайс, доктор філософських наук.

Нагадаємо, що 20 травня президент Володимир Зеленський провів прес-конференцію, присвячену першому року його перебування на посаді. Про що говорив голова держави, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Свобода слова Савіка Шустера
Особа
Савік Шустер
Місце
Україна
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