На Сумщині підтримка "ЄС" зросла удвічі, – кандидат у мери

Підтримка партії "Європейська Солідарність" на Сумщині з минулих парламентських виборів зросла удвічі, а подекуди – й утричі. Про це на брифінгу сказав голова Сумської територіальної організації партії "Європейська Солідарність", кандидат на посаду Сумського міського голови Вадим Акпєров.

Команда "ЄС" на Сумщині eurosolidarity.org

"Європейська Солідарність" на Сумщині наростила свою підтримку навіть порівняно з парламентськими виборами за деякими районами щонайменше удвічі, за деякими навіть утричі. Ми бачимо тотальне розчарування в команді чинної влади. Якщо ще в грудні "Слуга народу" мала на Сумщині у деяких містах, зокрема, у Сумах 56%, то сьогодні цей показник заледве дотягує до 15%", – зауважив Акпєров.

Він також повідомив про попередні результати виборів до Сумської облради, зроблені на основі паралельного підрахунку голосів.

"До Сумської обласної ради за паралельними підрахунками голосів потрапляє 6 політичних партій, серед яких і команда "Європейської Солідарності", яка набрала приблизно 11%", – наголосив Акпєров.

Він також повідомив, що до Сумської міської ради проходить п’ять партій.

"У Сумській міській раді буде п’ять фракцій за попередніми підрахунками. З 42 мандатів 13 отримає "Батьківщина", по 9 "Європейська Солідарність" та ОПЗЖ, імовірно 8 буде у "Слуги народу" і 3 – "Сила і честь". "Слуги" отримують лише четверту сходинку, і це говорить про розчарування і тотальний провал, який показала ця команда за останній рік", – розповів Акпєров.

Кандидат повідомив, що місто Суми – один із трьох обласних центрів, куди до другого туру потрапляють представники "Європейської Солідарності".

"Я як кандидат на посаду Сумського міського голови виходжу до другого туру виборів Сумського міського голови разом з чинним міським головою Олександром Лисенком", – зауважив Акпєров.

Він закликав демократичні політичні партії та кандидатів об’єднати зусилля заради європейського майбутнього міста Суми.

"Для мене розвиток міста Суми залишається в пріоритеті, і тому я закликаю тих, хто не вийшов до другого туру, але з ким ми поділяли бачення щодо розвитку міста, долучитися до роботи", – додав Акпєров.

Він наголосив, що "Європейська Солідарність" показала свою ефективність, що вона є єдиною реальною опозицією до влади.

"Сьогодні де-факто ми отримуємо три центри впливу. Це відверто проросійська ОПЗЖ, другий фланг – некомпетентні "слуги", які втрачають довіру. І "Європейська Солідарність", яка на думку виборців, які надали їй свою підтримку, є єдиною опозицією, здатною запропоновувати конструктивні рішення для розвитку регіону", – заявив Акпєров.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що "Європейська солідарність" буде представлена в радах усіх рівнів від Сходу до Заходу. При цьому у багатьох регіонах політсила суттєво наростила підтримку. Зокрема, удвічі більше виборців у порівнянні з минулими виборами підтримали ЄС на Київщині.