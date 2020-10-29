На Сумщині підтримка "ЄС" зросла удвічі, – кандидат у мери

Підтримка партії "Європейська Солідарність" на Сумщині з минулих парламентських виборів зросла удвічі, а подекуди – й утричі. Про це на брифінгу сказав голова Сумської територіальної організації партії "Європейська Солідарність", кандидат на посаду Сумського міського голови Вадим Акпєров.

"Європейська Солідарність" на Сумщині наростила свою підтримку навіть порівняно з парламентськими виборами за деякими районами щонайменше удвічі, за деякими навіть утричі. Ми бачимо тотальне розчарування в команді чинної влади. Якщо ще в грудні "Слуга народу" мала на Сумщині у деяких містах, зокрема, у Сумах 56%, то сьогодні цей показник заледве дотягує до 15%", – зауважив Акпєров.

Він також повідомив про попередні результати виборів до Сумської облради, зроблені на основі паралельного підрахунку голосів.

"До Сумської обласної ради за паралельними підрахунками голосів потрапляє 6 політичних партій, серед яких і команда "Європейської Солідарності", яка набрала приблизно 11%", – наголосив Акпєров.

Він також повідомив, що до Сумської міської ради проходить п’ять партій.

"У Сумській міській раді буде п’ять фракцій за попередніми підрахунками. З 42 мандатів 13 отримає "Батьківщина", по 9 "Європейська Солідарність" та ОПЗЖ, імовірно 8 буде у "Слуги народу" і 3 – "Сила і честь". "Слуги" отримують лише четверту сходинку, і це говорить про розчарування і тотальний провал, який показала ця команда за останній рік", – розповів Акпєров.

Кандидат повідомив, що місто Суми – один із трьох обласних центрів, куди до другого туру потрапляють представники "Європейської Солідарності".

"Я як кандидат на посаду Сумського міського голови виходжу до другого туру виборів Сумського міського голови разом з чинним міським головою Олександром Лисенком", – зауважив Акпєров.

Він закликав демократичні політичні партії та кандидатів об’єднати зусилля заради європейського майбутнього міста Суми.

"Для мене розвиток міста Суми залишається в пріоритеті, і тому я закликаю тих, хто не вийшов до другого туру, але з ким ми поділяли бачення щодо розвитку міста, долучитися до роботи", – додав Акпєров.

Він наголосив, що "Європейська Солідарність" показала свою ефективність, що вона є єдиною реальною опозицією до влади.

"Сьогодні де-факто ми отримуємо три центри впливу. Це відверто проросійська ОПЗЖ, другий фланг – некомпетентні "слуги", які втрачають довіру. І "Європейська Солідарність", яка на думку виборців, які надали їй свою підтримку, є єдиною опозицією, здатною запропоновувати конструктивні рішення для розвитку регіону", – заявив Акпєров.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що "Європейська солідарність" буде представлена в радах усіх рівнів від Сходу до Заходу. При цьому у багатьох регіонах політсила суттєво наростила підтримку. Зокрема, удвічі більше виборців у порівнянні з минулими виборами підтримали ЄС на Київщині.